  4. Märkte auf dem Prüfstand: Schließt Textildiscounter KiK Filialen in Mansfeld-Südharz?

Märkte auf dem Prüfstand Schließt Textildiscounter KiK Filialen in Mansfeld-Südharz?

Handelskette analysiert aktuell, wie rentabel die Filialen sind. In Sangerhausen gibt es zurzeit sogar zwei KiK-Läden.

Von Grit Pommer 17.09.2025, 09:22
Die KiK-Filiale in der Karl-Liebknecht-Straße in Sangerhausen ist eine von vier in Mansfeld-Südharz.
Sangerhausen/MZ. - Sind Filialen der Handelskette Kik in Mansfeld-Südharz möglicherweise von der Schließung bedroht? Die Immobilienzeitung als deutsche Fachzeitschrift für die Immobilienwirtschaft hatte berichtet, dass das Handelsunternehmen bis zu 400 seiner 2.400 deutschen Märkte schließen wolle. Laut Immobilienzeitung sollen unprofitable Standorte aussortiert werden.