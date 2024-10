Beim offiziellen Spatenstich werden Erinnerungen an einen dramatischen Tag im Dezember 2023 wach.

Scharte im Helmedeich in Mansfeld-Südharz wird jetzt professionell geschlossen

Am Helmedeich bei Katharienrieth hat jetzt die Instandsetzung jener Stelle begonnen, die Ende 2023 wegen des Helmehochwassers geöffnet wurde.

Katharinenrieth/MZ. - Gemächlich fließt die Helme an diesem sonnigen Donnerstagvormittag zwischen den Feldern bei Katharinenrieth dahin, winzige Wellen kräuseln die graugrüne Oberfläche. Vor knapp zehn Monaten sah es hier ganz anders aus. Hochwasser hatte den Fluss zum reißenden Strom anschwellen lassen. Rettungskräfte und freiwillige Helfer kämpften in den Anliegerorten in ganz Mansfeld-Südharz gegen die drohende Überschwemmung, schleppten Sandsäcke, stapelten Wälle auf.