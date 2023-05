Sangerhausen/DPA - Eine Rettungssanitäterin ist während eines Einsatzes in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) von einem Hund ins Bein gebissen worden. Die 23-Jährige wurde bei der Attacke am Mittwochnachmittag so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst beenden musste, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach hatte der stark betrunkene 41-jährige Hundehalter den Rottweiler-Labrador-Mischling nicht angeleint. Das Tier wurde in ein Tierheim gebracht. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille Atemalkohol.