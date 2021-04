Sanierung der Kegelbahn in Emseloh wird teurer als geplant.

Emseloh

Die Sanierung von Kegelbahn und Mehrzweckhalle in Emseloh wird teurer als zunächst veranschlagt. Das hat sich bei der Ausschreibung der Bauarbeiten herausgestellt. Der Hauptausschuss hat im März die Vergabe der Lose beschlossen. Für die Trockenbauarbeiten waren als günstigstes Angebot knapp 62.000 Euro eingereicht worden. Der Einbau der neuen Kegelbahn wird mit knapp 55.000 Euro zu Buche schlagen und die Elektroinstallation kostet gut 10.600 Euro. Zusammen mit der Planungsleistung gehe man von Gesamtkosten von rund 125.000 Euro aus, sagt Bürgermeister Jürgen Richter (CDU). Denn der Sportverein Emseloh, der die Anlage nutzt, hatte sich im vergangenen Jahr bereiterklärt, für das Projekt Eigenleistungen im Gegenwert von 7.000 Euro zu erbringen, zum Beispiel bei den nötigen Abrissarbeiten.

Im Haushalt der Stadt stehen für das Sanierungsvorhaben nur 102.200 Euro als Haushaltsrest aus dem vergangenen Jahr zur Verfügung, als die Sanierung beschlossen worden war. Die wird aber trotzdem wie geplant über die Bühne gehen. „Die Mehrkosten werden wir an anderer Stelle im Investitionshaushalt ausgleichen müssen“, sagt Richter. Immerhin bekommt Allstedt die Sanierung zum Schnäppchenpreis. Denn die Emseloher hatten sich um Fördermittel aus dem Leader-Programm der Europäischen Union für die ländliche Region bemüht.

90 Prozent der ursprünglich geplanten Kosten von 108.000 Euro kommen als Förderzuschuss aus Brüssel. Eine Quote, für die man schon mal alle Hebel in Bewegung setzen sollte. Die hohe Förderung gibt es, weil es sich um eine energetische Sanierung handelt, bei der unterm Strich der Energieverbrauch gesenkt wird. Dafür werden an der Mehrzweckhalle Decke und Beleuchtung erneuert. Der Verein will zudem den Vorraum der Kegelbahn gleich mit herrichten und hat dafür schon Spenden gesammelt. Die Sektion Kegeln des SV Emseloh hat 36 Mitglieder. Die neue Bahn wird nicht nur den erwachsenen Sportlern bessere Bedingungen bieten, sondern ebenso der Kindermannschaft. Und auch die Senioren werden sich nach Umbau und Coronapause wieder auf der Kegelbahn treffen. (mz/Grit Pommer)