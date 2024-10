Die Sangerhäuserin Joy Köhler holt in Jena den Sieg in der Kategorie Kata Damen bis 4. Kyu.

Sangerhausen/MZ. - Das Wettkampfjahr 2024 hat die Sangerhäuser Karatesportlerin Joy Köhler jetzt mit einem Titel gekrönt: Sie ist deutsche Hochschulmeisterin in der Kategorie Kata Damen bis zum 4. Kyu. Das ist die japanische Bezeichnung für den Fortschrittsgrad der Schüler – Köhler trägt den blauen Gürtel, über dem nur noch der braune steht.

Bei den Meisterschaften in Jena mit 77 teilnehmenden Studenten von 44 Hochschulen startete Köhler für die Martin-Luther-Universität in Halle. Ihre sportliche Heimat ist nach wie vor der ASV Sangerhausen. Hier trainiert Köhler schon seit dem Kindergartenalter bei Stefan Lampe. Vom Studienort Halle aus pendelt sie seit etwa eineinhalb Jahren zusätzlich nach Leipzig, um bei Sebastian Edelmann zu trainieren, dem ehemaligen Athletiktrainer des Karate-Bundeskaders.

Auf die Hochschulmeisterschaften hatte sich die Sangerhäuserin, die Englisch und Französisch auf Lehramt studiert, beim Berliner Kata-Cup vorbereitet. Dort war sie für den ASV in der Kategorie Kata Senioren gestartet und hatte den Sieg geholt. Nach drei Jahren verletzungsbedingter Wettkampfpause war Joy Köhler erst in diesem Jahr in die Konkurrenz zurückgekehrt und hatte sich gleich eindrucksvoll zurückgemeldet. Im kommenden Jahr will sie an die Erfolge anknüpfen.