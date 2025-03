An zerfallener Kita in Berlin wiederentdeckte Kunstwerke stammen laut Schmiedverein von bekannter Künstlerin aus Sangerhausen. Wie es nun damit weitergeht.

An Lost Place in Berlin entdeckt

Eines der in Berlin wiederentdeckten Mosaike. Sie stammen von der Sangerhäuser Künstlerin Ursula Rein.

Berlin/Sangerhausen/MZ. - Die bunten Mosaike zeigen einen Traktor, einen Drachen, einen Igel, einen Fantasie-Helikopter oder eine große Sonne. In der Bornitzstraße 101 in Berlin-Lichtenberg sind auf einem mit Gestrüpp überwucherten und mit Müll übersäten Grundstück eine ganze Reihe kunstvolle Arbeiten aus DDR-Zeiten entdeckt worden. Sie befinden sich an einer früheren Kindertagesstätte, die zum früheren VEB Wälzlagerwerk gehörte und inzwischen völlig verfallen ist. Wie der Berliner Tagesspiegel vor wenigen Tagen berichtete, setzen sich Bürger dafür ein, die Mosaike zu erhalten.