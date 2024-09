Viel Sanierungsbedarf Sangerhausens Oberbürgermeister setzt Spielplatz-Konzept auf die Agenda

In Sangerhausen und den Ortsteilen sind eine ganze Reihe Spielplätze nicht in Schuss. Dazu will Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) ein Spielplatz-Konzept erarbeiten.