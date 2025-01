Die Sprechstunden mit Sangerhausens Oberbürgermeister stoßen auf großen Zuspruch. OB Schweiger bietet auch Termine in den Ortsteilen an.

Symbolfoto - Auch im historischen Rathaus in Sangerhausen finden Bürgersprechstunden statt.

Sangerhausen/MZ. - Die offenen Bürgersprechstunden mit Sangerhausens Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) stoßen bei den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsteile auf großen Zuspruch. Das konstatiert die Stadtverwaltung.

Großes Interesse an Sprechstunde mit dem Bürgermeister

„Es ist in allen Ortsteilen ein großes Interesse der Menschen an einem direkten Dialog mit dem Oberbürgermeister spürbar“, sagte Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser. Schweiger bietet die Sprechstunden seit Ende Oktober vergangenen Jahres an. Er setzt damit ein Versprechen seines Bürgerwahlprogramms um.

Die angesprochenen Themen sind der Stadtverwaltung zufolge sehr vielfältig „Häufig ging es um kleinere Anliegen, wie beispielsweise den Zustand von Straßen und Gehwegen. Aber auch Fragen zu Zuständigkeiten konnten in vielen Fällen direkt geklärt werden“, sagte die Sprecherin.

Geplant werden die Sprechstunden für die größeren Orte wie Oberröblingen, Riestedt und Wippra als Einzeltermine.

Termine auch in den kleineren Ortschaften

Die kleineren Ortschaften hat die Stadt nach Einzugsbereichen zusammengefasst: Wolfsberg, Rotha, Breitenbach und Horla zu „Harzpforte“, Großleinungen, Lengefeld, Morungen und Wettelrode zu „Leinetal“ sowie Gonna, Grillenberg und Obersdorf zu „Gonnatal“.

Die erste Bürgersprechstunde des neuen Jahres gibt es am morgigen Donnerstag, 16. Januar, in Oberröblingen (17 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 63).

Der nächste Termin findet dann am 20. Januar von 18.30 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Breitenbach, Rotdornstraße 2, für alle Einwohner des erwähnten Gebiets „Harzpforte“ statt. „Hier gab es eine zeitliche Verschiebung“ sagte Hochhäuser. Ursprünglich sollte die Sprechstunde bereits um 16 Uhr beginnen. Am 30. Januar ist eine weitere Bürgersprechstunde geplant, und zwar von 17 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Lengefeld, Lengefelder Tal 47. Sie ist für alle Einwohner des Einzugsbereichs „Leinetal“ gedacht.

Termine auch im Sangerhäuser Rathaus

Schweiger steht außerdem persönlich zu Bürgersprechstunden, mit vorheriger Terminabsprache, in seinem Büro im historischen Rathaus, Markt 1, in Sangerhausen zur Verfügung. Die Sprechstunden finden jeweils dienstags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr statt.

Sie sind laut Stadtverwaltung für Bürgerinnen und Bürgern der Kernstadt und der 14 zugehörigen Ortsteile gedacht und könnten von ihnen gleichermaßen wahrgenommen werden.