Sangerhausens OB fordert von Kassenärztlicher Vereinigung schnelle Hilfe

Medizinische Versorgungszentren könnten in Region helfen. Appell auch an das Land.

Sangerhausen - Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß spricht sich für den Aufbau von medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in der Kreisstadt aus, um den Mangel an Hausärzten zu beseitigen. „Hier müssen schnell neue Lösungsansätze geschaffen werden“, appelliert der SPD-Politiker an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) und das Land Sachsen-Anhalt. „Trend ist, dass viele Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner keine klassische eigene Praxis mehr anstreben.“ Medizinische Versorgungszentren, in denen Ärzte als Angestellte arbeiten, könnten deshalb vor allem in ländlichen Regionen wie der Sangerhäuser helfen.