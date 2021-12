Sangerhausen sucht Interviewer für Zensus 2022

Sangerhausen/MZ - 2022 findet in Deutschland der Zensus – auch bekannt als Volkszählung – statt. Für die Befragungen von Haushalten im Rahmen des Projektes sucht die Stadt Sangerhausen Interviewerinnen und Interviewer - auch Erhebungsbeauftragte genannt. Sangerhausen ist eine von 38 Erhebungsstellen im Land und deckt die Einheitsgemeinden Allstedt, Sangerhausen und Südharz, die Gemeinde Blankenheim sowie die Verbandsgemeinde Goldene Aue mit ihren Mitgliedsgemeinden Berga, Brücken-Hackpfüffel, Edersleben, Kelbra und Wallhausen ab.

Der Zensus liefert Bevölkerungszahlen für die Gemeinden, die Bundesländer und für Deutschland. Er ermittelt auch weitere Daten, wie zum Beispiel Alter, Geschlecht oder Staatsbürgerschaft sowie zur Wohn- und Wohnraumsituation in Deutschland. Die Informationen sollen helfen, Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu treffen. Beim Zensus 2022 werden zehn Prozent der Bevölkerung befragt. Die Interviewer führen kurze persönliche Befragungen mit rund 100 Personen in der Nähe ihrer Wohnregion durch. Sie suchen die ihnen zugewiesenen Anschriften im Vorfeld auf und kündigen sich schriftlich bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Vor Ort werden die Personen und gegebenenfalls weitere Haushaltsmitglieder befragt und mit ihnen gemeinsam ein Fragebogen ausgefüllt.

Die Befragungen erfolgen im Zeitraum 16. Mai 2022 bis 7. August 2022. Wer mitmachen möchte, muss ein Bewerbungsformular ausfüllen. Dieses ist auf der jeweiligen Homepage der Heimatkommune zu finden. Auf Anfrage unter der Telefonnummer 03464-5439557 oder per an sangerhausen@ehst.sachsen-anhalt.de sendet die Stadtverwaltung ein Formular zum Ausfüllen per pdf zu. Das ausgefüllte Bewerbungsformular muss an sangerhausen@ehst.sachsen-anhalt.de zurückgeschickt werden.