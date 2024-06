Das Land Sachsen-Anhalt fördert den Kauf von digitalen Geräten. Nun hat Sangerhausen einen Fördermittelbescheid in Höhe von fast 360.000 Euro bekommen.

Sangerhausen/MZ. - Die Schüler und Lehrer der staatlichen Sangerhäuser Grundschulen können sich freuen: Sie werden demnächst neue Informations- und Kommunikationstechnik erhalten. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat am Mittwoch in Sangerhausen einen Fördermittelbescheid über eine Summe von genau 353.979,73 Euro an den stellvertretenden Sangerhäuser Oberbürgermeister Jens Schuster übergeben.

Das Geld stammt aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Dort stehen für allgemein- und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft insgesamt Mittel in Höhe von knapp fünf Millionen Euro zur Verfügung, das für die Ausstattung mit Informations- und Kommunikationstechnik genutzt werden kann.

Für Kauf von Kameras, Laptops oder Tablets

Die fast 360.000 Euro, die Sangerhausen erhält, sollen den Grundschulen Goethe, Am Rosarium und Südwest in der Sangerhäuser Kernstadt sowie den Grundschulen in den Sangerhäuser Ortsteilen Oberröblingen, Großleinungen, Wippra zugute kommen.

Es kann laut Landesbildungsministerium in den sechs Bildungseinrichtungen für den Kauf von digitalen Tafeln inklusive Videokameras, für Tafelkameras, Dokumentenkameras, Laptops und Tablets eingesetzt werden, teilte das Ministerium mit.

Die Förderquote in dem Programm beträgt 100 Prozent, so dass die Stadt kein Geld aus ihrem Etat aufbringen muss. Das Bildungsministerium sprach von einer umfassenden Entlastung der Kommunen. Der geplanten Auszahlung der Fördermittel muss der Stadtrat formell noch zustimmen.

Das Thema steht auf der Tagesordnung der letzten Sitzung dieser Legislaturperiode, die an diesem Donnerstag stattfindet. Am kommenden Sonntag wird bei der Kommunalwahl auch ein neuer Stadtrat gewählt.

Die Ratssitzung beginnt um 16 Uhr im Glashaus des Europa-Rosariums. Sie ist öffentlich. Gegen 17 Uhr findet wie immer eine Bürgerfragestunde statt.