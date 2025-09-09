weather regenschauer
  4. Sängerin Hanna Rautzenberg: Von Sachsen-Anhalt auf die großen Bühnen

Auftritte mit Bryan Adams und Co. Aus Stangerode zu den Stars: Der steile Aufstieg von Sängerin Hanna Rautzenberg

Sie trat mit Bryan Adams, Milow, Silbermond und Co. auf: Sängerin Hanna Rautzenberg aus Stangerode will an die Spitze des deutschen Pop. Dabei manövriert die 21-Jährige zwischen Studio und Studium, zwischen der A-Liga des deutschen Musikbusiness und den einsamen Wäldern des Südharzes – und versucht, sie selbst zu bleiben.

Von Max Hunger Aktualisiert: 09.09.2025, 10:39
Allein vor 10.000 Menschen: Hanna Rautzenberg sang im August vor Bryan Adams auf der Peißnitzbühne in Halle – ein Meilenstein für die junge Sängerin.
Allein vor 10.000 Menschen: Hanna Rautzenberg sang im August vor Bryan Adams auf der Peißnitzbühne in Halle – ein Meilenstein für die junge Sängerin. (Foto: Emil Gentes)

Leipzig/Stangerode/MZ - Für Hanna Rautzenberg ist es ein Schlüsselmoment ihrer noch jungen Karriere – und er skizziert die emotionale Achterbahnfahrt, die das Leben der Sängerin prägt. Es war vor einigen Wochen. Gerade hat die 21-Jährige ihr neues Lied im Internet veröffentlicht, doch es taucht in keiner Bestenliste auf. „Ich war total frustriert“, sagt Hanna Rautzenberg. Dann die Nachricht ihres Managers.