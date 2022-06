Runde um Kelbraer Stausee bald komplett auf Radwegen befahrbar

Kelbra/Auleben - Gute Nachricht für Fahrradfahrer und Touristen in der Goldenen Aue: Der Rundweg um den Stausee Kelbra wird demnächst komplettiert. Der Nachbarkreis Nordhausen will im kommenden Monat mit dem Bau eines straßenbegleitenden Radwegs zwischen den Orten Auleben und Görsbach beginnen, so dass Radler zwischen beiden Orten nicht mehr auf der stark befahrenen L 2079 fahren müssen. Der Kreisausschuss in Nordhausen hat die Haushaltsmittel jetzt freigegeben. Ende Juni sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden.

