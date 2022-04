Rund 150 freiwillige Helfer pflanzen zwei Hektar neuen Wald bei Grillenberg

Bei der öffentlichen Pflanzaktion nahe Grillenberg kamen 6.000 Setzlinge in die Erde. Der Forstbetriebsleiter ist begeistert von dem Engagement der freiwilligen Helfer.

Viele junge Leute machten am Samstag bei der Pflanzaktion an der Kohlenstraße mit.

Grillenberg/MZ - Zur öffentlichen Pflanzaktion am Samstag an der Kohlenstraße bei Grillenberg sind rund 150 freiwillige Helfer gekommen und damit mehr, als der Landesforstbetrieb Süd diesmal zu hoffen gewagt hatte. „Die Begeisterung ist immer noch da“, freut sich Forstbetriebsleiter Holger Koth, dass die Hilfe für den heimischen Wald den Menschen offensichtlich nach wie vor am Herzen liegt.