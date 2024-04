Auch in diesem Jahr wird in Sangerhausen wieder Müll gesammelt.

Er sorgt immer wieder für Ärger: Unrat, der von Unbekannten illegal in der Natur entsorgt wird. Jetzt soll es in einer gemeinsamen Aktion den Müllbergen im Gebiet der Kreisstadt aber an den Kragen gehen. Denn der Sangerhäuser Rotary-Club ruft mit Partnern wieder zu einer gemeinsamen Sammelaktion auf. Die findet am Samstag, 20. April, also in knapp drei Wochen, statt.

Müllsammler erhalten Habdschuhe und Warnwesten

„Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen, unsere Stadt wieder etwas schöner zu machen“, heißt es in dem Aufruf des Clubs. Er organisiert den Arbeitseinsatz erneut mit der Stadtverwaltung, den Wirtschaftsjunioren Mansfeld-Südharz und dem Geschwister-Scholl-Gymnasium. Koordiniert wird die Sammelaktion wie in den vergangenen Jahren von der Firma Schatz Umwelt GmbH, die ihren Hauptsitz in der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel in der Goldene Aue hat und die auch über einen Standort an der Schachtstraße 46 im Gewerbegebiet am ehemaligen Thomas-Münzer-Schacht in Sangerhausen verfügt. Ansprechpartnerin bei Schatz ist wie im Vorjahr Mitarbeiterin Sandra Fischer.

20 Tonnen im vergangenen Jahr gesammelt

Vereine, Verbände, Familien oder andere Gruppen beziehungsweise Einzelpersonen, die sich beteiligen wollen, werden gebeten, sich dort per E-Mail anzumelden. Folgende Informationen sind dazu erforderlich: Wo soll der Müll gesammelt werden? Wie groß ist die Gruppe? Wer ist Ansprechpartner beziehungsweise Ansprechpartnerin? Auch eine Telefonnummer für Rückfragen solle angegeben werden, heißt es von den Organisatoren. Müllsäcke, Warnwesten und auch Handschuhe werden gestellt.

Kleines Grillfest zum Abschluss

Und wer selbst nicht wisse, wo dringend Müll gesammelt werden müsste, bekomme von den Organisatoren eine Sammelstrecke zugewiesen. Mitarbeiter des Sangerhäuser Bauhofs holen den gesammelten Unrat dann an den fest vereinbarten Standorten ab. Im vergangenen Jahr sind so etwa 20 Tonnen zusammengekommen. Damals hatten sich etwa 200 Freiwillige beteiligt. Die Sammelaktion am 20. April beginnt um 10 Uhr. Das Ende ist für 12 Uhr vorgesehen. Als kleines Dankeschön fürs Mitmachen gibt es danach von 12 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz Gegrilltes und Getränke für die Teilnehmer.

Anmeldungen für die Aktion sind ab sofort unter folgender E-Mail-Adresse möglich: [email protected]. Weitere Informationen gibt es auch unter der Rufnummer: 034656/56 10