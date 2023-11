Schlechte Straßen Rollstuhlfahrer müssen auf Straße ausweichen - Kaputter Fußweg in Sangerhausen sorgt für Ärger

Der völlig marode Zustand des Fußweges in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Sangerhausen wurde während der Einwohnerversammlung angesprochen. Was die Stadt dazu sagt und ob zeitnah saniert wird.