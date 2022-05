Ehrung für Engagement Riestedts langjähriger Wehrleiter mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet

Es ist eine seltene Auszeichnung. Pro 3.000 Aktive in der Feuerwehr kann jährlich ein Ehrenkreuz in Gold verliehen werden. Dass Helmut Modl in diesem Jahr unter den Geehrten war lässt sich leicht begründen ...