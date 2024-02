Die L222 am Ortseingang von Nienstedt ist für den Verkehr derzeit voll gesperrt. Einwohner von Sotterhausen, Beyernaumburg und Nienstedt kommen nicht auf kurzem Weg nach Allstedt oder zur Auffahrt auf die Autobahn 38. Wird die anvisierte Bauzeit dieses Mal eingehalten?

Rettungsdienst organisiert sich um - Wie lange wird die Brücke in Nienstedt dieses Mal gesperrt?

Nienstedt/MZ. - Ab sofort verläuft durch die Einheitsgemeinde Allstedt wieder eine Grenze: An der kleinen Brücke, mit der am Nienstedter Friedhof die Dorfstraße einen Durchlass überspannt, wird jetzt wieder gebaut. Eine relativ kleine Ursache mit großer Wirkung. Denn an dieser Stelle kommt bis auf weiteres kein Auto mehr durch.