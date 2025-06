Restauratorin Claudia Müller (2.v.r) schaute sich jüngst mit Vertretern des Schmiedvereins und Kunstlehrerin Kathleen Fischer (rechts) das in die Jahre gekommene Mosaik an. Es soll demnächst restauriert werden.

Sangerhausen - An vielen Stellen blättert die Farbe ab, kaputte Fliesen wurden bereits durch einfarbige ersetzt, eine ganze Reihe Fugen bröckeln. Das 35 Quadratmeter große Wandbild des Sangerhäuser Künstlers Wilhelm Schmied (1910 – 1984) in der ersten Etage des Sangerhäuser Geschwister-Scholl-Gymnasiums hat wahrlich schon bessere Zeiten gesehen. Jetzt rückt aber eine Restaurierung des Werks in greifbare Nähe, das Szenen aus dem Schulalltag zeigt und 1959 gemeinsam mit der damals neu erbauten Bernhard-Koenen-Schule eingeweiht worden war. Seit 1990 hat das Schollgymnasium in den Räumen seinen Sitz.