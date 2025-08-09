weather heiter
Ein Ladengeschäft wurde in Kelbra schmerzlich vermisst. Nun gibt es wieder „Papierkram und Lotto“ in der Jochstraße 3. Warum sich der Bürgermeister freut .

Von Von: Steffi Rohland 09.08.2025, 13:30
Jasmin Zeidler und Yvonne Abicht sind für die Kundschaft im Laden „Papierkram und Lotto“ in Kelbra da.
Jasmin Zeidler und Yvonne Abicht sind für die Kundschaft im Laden „Papierkram und Lotto“ in Kelbra da. Foto: Steffi Rohland

Kelbra - Sechs Wochen hat es von der Idee zur Umsetzung des neuen Ladens „Papierkram und Lotto“ in Kelbra gebraucht. „Das war schon sehr sportlich“, sagt Yvonne Abicht. Sie und hauptsächlich Jasmin Zeidler werden in Zukunft Ansprechpartnerinnen für die Kundschaft sein.