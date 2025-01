Rainer Henze arbeitet seit fast 50 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Lengefeld mit und leitete lange deren Verein. Der Ort ehrt in nun.

Rainer Henze an einem Fahrzeug der Feuerwehr Lengefeld mit dem Blumenstrauß der Woche. Der Strauß wurde von der Blumenboutique Meinhardt in Sangerhausen zur Verfügung gestellt.

Lengefeld/MZ. - „Er ist immer für andere da und versucht, unsere Feuerwehr und unseren Ort voranzubringen“, loben Lengefelds Wehrleiter Marcus Kandel und Fred Günther, der Chef des örtlichen Feuerwehrvereins. Gemeint ist Rainer Henze.

Der 65-Jährige ist seit sage und schreibe fast 50 Jahren Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in dem kleinen Sangerhäuser Ortsteil. Außerdem gehörte er im Jahr 2002 zu den Gründungsmitgliedern des Lengefelder Feuerwehrvereins, den er 15 Jahre lang, von 2008 bis 2023, auch leitete.

Rainer Henze für sein ehrenamtliches Engagement geehrt

Kandel und Günther haben Henze deshalb für den „Blumenstrauß der Woche“ der Mitteldeutschen Zeitung vorgeschlagen. „Solch ehrenamtliches Engagement kann man eigentlich nicht hoch genug würdigen“, meint der erst 26-jährige Ortswehrleiter.

Ohne Henze wären die technische Ausrüstung und die Requisiten des Vereins, die der bei Veranstaltungen einsetzt, nicht so gut in Schuss und die Veranstaltungen würden nicht so reibungslos über die Bühne gehen, betont er. So kümmerten sich Henze und die anderen Mitglieder des Feuerwehrfördervereins mit „viel Engagement und Leidenschaft“, wie der Ortswehrleiter betont, um den alljährlichen Tag der offenen Tür.

Der dient auch dazu, neue Mitglieder für die Feuerwehr zu gewinnen. Ebenso mischen der Feuerwehrverein und Henze beim Weihnachtsmarkt und anderen Veranstaltungen im Ort mit. „Ohne seine Ideen und Einsatzbereitschaft würde es vieles nicht geben, unser Ort wäre deutlich ärmer“, sagt Kandel.

Torsten Schweiger: „Ehrenamt ist mehr als nur freiwillige Arbeit“

Sein Vater Ralf Kandel, der ehrenamtlicher Ortsbürgermeister in Lengefeld ist, fügt hinzu: „Auf Rainer ist immer Verlass. Wenn er etwas macht, dann richtig. Halbe Sachen kennt er nicht.“ Wie wichtig das Ehrenamt ist, weiß auch die Stadtverwaltung: Anlässlich des „Internationalen Tags des Ehrenamts“ wurde Henze mit fünf weiteren ehrenamtlich Tätigen bei einer feierlichen Veranstaltung im Dezember vergangenen Jahres in der Zwei-Felder-Sporthalle in Riestedt geehrt. Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) hatte dazu eingeladen.

Er sagte: „Ehrenamt ist mehr als nur freiwillige Arbeit – es ist vor allem Ausdruck von Solidarität, Mitmenschlichkeit und Verantwortung.“ Henze selbst freute sich über die Auszeichnungen. Er bleibt trotz der Ehrungen auf dem Boden und sagt: „Ich habe nur meine Arbeit gemacht.“