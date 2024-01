Gefahr durch radioaktives Gas Schock für Uftrungerin - Radon-Werte in ihrem Keller liegen deutlich über dem Grenzwert

In (mindestens) einem privaten Keller wird der gesetzliche Grenzwert deutlich überschritten. Die Gemeinde Südharz hat in öffentlichen Gebäuden, in denen der Grenzwert ebenfalls überschritten wird, bereits Maßnahmen eingeleitet.