Die Sangerhäuser Radballer (in blau) um Leon Gebser (links) und Peter Krause sicherten sich vier Siege in vier Spielen.

Sangerhausen/mz. - Viele der etwas älteren Sportbegeisterten werden sich noch an die nervigen Tröten, die Vuvuzelas, von der Fußball-WM 2010 in Südafrika erinnern. Weniger nervig, aber dennoch musikalisch ausgefallen ging es am Samstagabend beim Heimspieltag der Sangerhäuser Radballer in der Mammuthalle zu.