Ein 36-Jähriger steht in Halle wegen eines bewaffneten Überfalls vor Gericht. Die Verkäuferinnen, die er am Bäckerei-Tresen bedrohte, kämpfen noch immer mit den Nachwirkungen des Geschehens.

Prozess um Bäckerei-Überfall in Sangerhausen eröffnet - Opfer kämpfen noch immer mit den Folgen

Der Angeklagte wurde in Handschellen und Fußfesseln von zwei Justizbeamten ins den Verhandlungssaal gebracht.

Sangerhausen/Halle - Bis heute können sie in der Filiale nicht mehr arbeiten, sind teils in psychologischer Behandlung. Der bewaffnete Raubüberfall auf die Bäckerei im Norma-Discounter im Sangerhäuser Ortsteil Oberröblingen am 27. Oktober 2024 hat die beiden Verkäuferinnen stark mitgenommen.