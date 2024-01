Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. Nichts ging mehr in Rottleberode: Rund 30 Landwirte und andere Unternehmer aus dem Südharz, aber auch aus Mansfeld und Ringleben in Thüringen haben am Mittwoch gemeinsam die vielbefahrene Landesstraße 236 in dem Südharzer Ortsteil mit Traktoren und Radladern gesperrt. Zwischen Rottleberode, Schwenda und Berga ging deshalb seit 5.30 Uhr am frühen Morgen so gut wie nichts mehr.