Projekt „Zukunftswald“ in Allstedt will Zuschuss aus dem Eon-Klimafonds gewinnen

Allstedt/MZ. - Der Allstedter Stadtwald könnte jetzt von einem Umweltprojekt des Energieriesen Eon profitieren. Dessen Stiftung hat einen europäischen Klima-Fonds aufgelegt, der Initiativen für den Klimaschutz mit einer finanziellen Förderung unterstützt.

In diesem Rahmen läuft aktuell eine Publikumsabstimmung, bei der man im Internet für eine der insgesamt 19 eingereichten Initiativen sein Häkchen setzen kann. Und eine davon ist „Zukunftswald Allstedt“.

Große Pflanzaktion im Allstedter Stadtwald geplant

Der Verein „Unser Wald“ will dieses Projekt zusammen mit der bundesweiten Organisation „Deutschland forstet auf“ umsetzen. „Sie hatten Kontakt uns aufgenommen und wegen eines gemeinsamen Projekts angefragt“, sagt Julius Holitschka von „Unser Wald“.

Der von Dürre und Schädlingen stark in Mitleidenschaft gezogene Allstedter Wald sei „genau das, was sie gesucht haben“. Für dieses Gebiet soll eine große Pflanzaktion mit freiwilligen Helfern organisiert werden. Der Verein würde die Pflanzen beschaffen und sich vor Ort um die Einweisung und Versorgung der Leute kümmern. Bei der Finanzierung könnte der Zuschuss aus dem Eon Climate Fonds helfen.

Für das Projekt, das die meisten Stimmen beim Online-Voting bekommt, winken bis zu 10.000 Euro. Darüber hinaus hat der Zukunftswald aber auch die Chance, von einer Jury als eines von neun weiteren besonders überzeugenden Projekten ausgewählt zu werden, die ebenfalls mit je 10.000 Euro unterstützt werden.

›› Für den Zukunftswald Allstedt kann man noch bis einschließlich 30. September im Internet abstimmen. Link: eon-stiftung.com

Projekte mit ähnlich praktischem Ansatz

Einige der angemeldeten Projekte haben einen ähnlich praktischen Ansatz wie das aus Allstedt, wo durch die neuen Bäume ganz unmittelbar CO2 aus der Atmosphäre gebunden werden würde. Mit im Rennen sind aber auch ganz andere Ansätze, die nach Vorstellung der Einreicher für Umwelt- und Klimaschutz sorgen sollen.

So will das Online-Magazin BNE-digital, getragen von einem Verein in Schleswig-Holstein, Schülern und Azubis dabei helfen, eigene Online-Zeitungen und Blogs zu gründen, auf denen sie dann über Umweltthemen schreiben.

Ein Berliner Verein möchte derweil Menschen mit einem Online-Video-Kurs dabei unterstützten, „ihre Konsumgewohnheiten zu reflektieren und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen“. Durch „Checklisten und Reflexionsübungen“ sollen sie lernen, „Ressourcen zu schonen und ihren Kleiderschrank effizienter zu gestalten“.