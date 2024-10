Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Schnelle Wende für das Projekt „Demokratie leben“ im Landkreis. Hatte es am Mittwoch noch so ausgesehen, dass der Landkreis keinen Antrag für das Förderprogramm des Bundes stellt, hat sich das nach der Haushaltsklausur am Freitagnachmittag geändert. „Der Landkreis stellt den Antrag, um das Programm ‚Demokratie leben‘ nicht zu gefährden“, teilte Landrat André Schröder (CDU) mit.

