Probleme beim Lesen und Schreiben? ALFA-Mobil kommt in den Landkreis

Am 12. Juli gastiert es auf dem Sangerhäuser Marktplatz, danach auch in Eisleben und Hettstedt.

Sangerhausen/MZ - Analphabetismus ist in Deutschland weiter verbreitet, als manch einer denken mag. Tatsächlich gibt es in der Bundesrepublik „mehr als sieben Millionen Erwachsene, deren Lese- und Schreibkenntnisse kaum ausreichend sind, um Texte richtig lesen und schreiben zu können“, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung des Jobcenters Mansfeld-Südharz und der Arbeitsagentur Sangerhausen heißt. Dies führe nicht nur dazu, dass sich Betroffene gesellschaftlich ausgeschlossen fühlen, sie haben dadurch auch große Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt.