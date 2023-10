Nicht nur an den Bushaltestellen müssen Sangerhäuser warten; nun kämpft die Postbank in Sangerhausen mit hohem Krankenstand. Nicht mal der Automat funktioniert. Wohin sich Kunden nun wenden können und wer trotzdem rein darf.

Sangerhausen/MZ - Ausfälle auf den Linien der Stadtbusse haben zuletzt in Sangerhausen für Ärger gesorgt. Seit Montag gibt es einen weiteren Aufreger: An der Hauptfiliale der Post in der Bahnhofstraße in Sangerhausen informiert ein Schild: Wegen Krankheit geschlossen.