Polizeieinsatz wegen verdächtiger Geräusche in Sangerhausen

Sangerhausen. - Ungewöhnliche Geräusche haben in der Nacht zu Samstag im Grabenweg in Sangerhausen eine Anwohnerin aufgeschreckt. Freitagnacht kurz vor 23 Uhr rief sie die Polizei, weil sie befürchtete, dass irgendwo im Umfeld der Straße im Gewerbegebiet Helmepark Einbrecher am Werk waren.

Die Beamten der Polizeistreife überprüften die Gegend und kamen so der Ursache für die verdächtigen Geräusche auf den Grund: An einem Einkaufsmarkt wurden gerade Gitterboxen verladen. Die Arbeiten seien auch zu dieser späten Uhrzeit rechtmäßig durchgeführt worden, heißt es von der Polizei.