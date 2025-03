Im Sangerhäuser Raum hat es am Mittwoch mindestens fünf Schockanrufe gegeben, bei denen sich Unbekannte als Polizisten ausgaben und hohe Geldsummen forderten.

Polizei warnt vor Welle von Schockanrufen in Sangerhausen

Im Sangerhausen gab es am Mittwoch eine ganze Welle an Schockanrufen. Die Kripo ermittelt.

Die Polizei warnt vor Schockanrufen, insbesondere im Sangerhäuser Raum. Allein am Mittwochnachmittag habe es mindestens fünf Anrufe gegeben, bei denen sich Anrufer als Polizisten ausgaben und Geld forderten, um Angehörige der Angerufenen aus dem Polizeigewahrsam freizubekommen, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan.

89-Jährige sollte 50.000 Euro zahlen

Die Sprecherin warnte davor, sich auf solche Zahlungen einzulassen. Bereits am Mittwochvormittag hatte eine 89-jährige Frau in Benndorf einen Telefonanruf von einem angeblichen Polizisten erhalten. Die Frau sollte 50.000 Euro zahlen, damit ihr Enkel wieder freigelassen werden könne. Die Seniorin beendete das Gespräch und vertraute sich ihren Angehörigen an, die Anzeige bei der Polizei erstatten. Es sei zum Glück zu keiner Geldzahlung gekommen, sagte Schwan.