Polizei sucht per Hubschrauber: 31-Jähriger nach Verhandlung in Sangerhausen getürmt

Sangerhausen/MZ - Aufregung in Sangerhausen: Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in der Kreisstadt mit einem Hubschrauber und mehreren Hunden nach einem 31 Jahre alten Mann gesucht. Der war nach MZ-Informationen am Vormittag als Zeuge in einem Prozess vor dem Schöffengericht geladen und hatte dort auch ausgesagt.

Allerdings sei der Mann, nachdem er seine Aussage vor Gericht beendet hatte, nicht wieder in das Taxi gestiegen, das ihn zurück in eine psychiatrische Klinik im Stendaler Ortsteil Uchtspringe bringen sollte. Dort ist der 31-Jährige offenbar wegen Drogenproblemen derzeit untergebracht.

Die Polizei bestätigte nur, dass nach einem Geflüchteten gesucht wird. Die Suche dauerte am Abend an. Näheres war nicht in Erfahrung zu bringen.