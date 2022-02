Polizei ertappt 16-Jährigen mit umgebauten Moped in Allstedt

Allstedt/MZ - Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag in Allstedt den Fahrer einer Simson angehalten und das Fahrzeug kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Moped mehrere technische Umbauten vorgenommen worden sind, die die Leistung des S 51 erhöhen.

Dafür benötigt der Fahrer eine Fahrerlaubnisklasse, die der 16-Jährige jedoch nicht vorweisen konnte. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt, heißt es dazu aus dem Revier. Weitere Ermittlungen in dem Fall wurden schließlich aufgenommen.