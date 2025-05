Der flächendeckende Stromausfall in Spanien und Portugal vor einigen Tagen wirft die Frage auf: Was würde bei einem solchen Fall in Mansfeld-Südharz passieren? Welche Schritte greifen und wie die Bürger selbst vorsorgen sollten.

Ein flächendeckender Stromausfall, wie hier in Spanien vor einigen Tagen, könnte theoretisch auch in Mansfeld-Südharz und anderswo passieren.

Sangerhausen/MZ. - Kein Licht, kein Internet, kein Verkehr. Der Stromausfall in Spanien und Portugal vor einigen Tagen zählte zu den weitreichendsten in Europa seit langer Zeit. Kann so etwas auch in Mansfeld-Südharz passieren und wenn, was passiert dann?