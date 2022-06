Pläne für Allstedt: Statt Asisi-Rundbild mit digitaler Technik ins Mittelalter reisen

Außen soll das Allstedter Panorama dem in Wittenberg (Foto) ähneln.

Allstedt/MZ - Zum Projekt eines Panorama-Rundbaus an Burg und Schloss Allstedt sind jetzt weitere Details bekannt geworden. Der Hauptausschuss des Allstedter Stadtrats wird sich in seiner Sitzung am kommenden Montag mit einer ersten Machbarkeitsstudie beschäftigen, die der Landkreis zu dem Vorhaben erstellt hat.