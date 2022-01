Pkw kommt bei Allstedt von Straße ab und landet zehn Meter entfernt in Wassergraben

Wolferstedt/MZ - In einer Kurve zwischen Wolferstedt und Allstedt ist ein Auto am Mittwochfrüh gegen 6.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen etwa zehn Meter von der Straße entfernten Wassergraben gelandet.

Zeugen bemerkten das Licht vom Pkw abseits der Fahrbahn und leisteten Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, so die Polizei dazu. Die 21-jährige Fahrerin wurde in eine Klinik gebracht. Nach ersten Hinweisen soll ein unbekannter Pkw im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geraten sein und damit das Ausweichmanöver der 21-Jährigen verursacht. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 5.000 Euro, heißt es weiter.