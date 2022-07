Pkw erfasst in Sangerhausen Motorroller - Fahrer schwer verletzt

Sangerhausen/MZ - Beim Linksabbiegen von der Kyselhäuser Straße in die Schulze-Delitzsch-Straße in Sangerhausen hat am Donnerstagvormittag ein Auto einen entgegenkommendes Motorroller erfasst. Dessen 62-jähriger Fahrer wurde bei dem folgenden Sturz schwer verletzt, so die Polizei. Die 20-jährige Pkw-Fahrerin verletzte sich leicht und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt etwa 3.000 Euro, so das Revier.