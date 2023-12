Kurz vor Weihnachten wurden in der Helios-Klinik Sangerhausen Zwillinge geboren.

Sangerhausen/MZ. - Die Familie Gutzmann aus Obhausen hat Grund zur doppelten Freude: Am 18. Dezember 2023 erblickten die Zwillinge Paul Louis und Paula Fleur das Licht der Welt in den Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz am Klinikstandort Sangerhausen.