Tourismus in Mansfeld-Südharz

Tilleda - Es ist noch ein Rätsel der Geschichte, wie die Gebäude auf dem Gelände der Königspfalz in Tilleda einstmals ausgesehen haben. Auch gibt es derzeit noch keine schriftlichen Nachweise, wie Baupläne und Kostenaufstellungen. Unbekannt ist auch, wann und wer wie lange damals an den Gebäuden gearbeitet hat. In der heutigen Zeit ist es anders: Zumal, wenn ein Gebäude auf einem als Flächendenkmal geschützten Areal errichtet werden soll. Da wird viel dokumentiert.