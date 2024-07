Ortsfeuerwehr in Sangerhausen ist nun auch in schwerem Gelände gut unterwegs

Wippra/Sangerhausen/MZ. - „Es ist ein Fahrzeug, das wir unbedingt gebraucht haben.“ Sangerhausens Stadtwehrleiter Arno Kalina und die über 50 Mitglieder der Wippraer Feuerwehr freuen sich über einen neuen Kommandowagen. Der scheidende Sangerhäuser Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) hat ihn am Donnerstagabend am Gerätehaus des Ortes den Einsatzkräften übergeben.

Erste kleineres Feuerwehrfahrzeug mit Allrad in MSH

Besonderheit des neuen Pick-ups: Er hat Allradantrieb und ist somit nicht nur das erste kleinere Feuerwehrfahrzeug im gesamten Stadtgebiet, sondern in ganz Mansfeld-Südharz, das geländegängig ist. „Bisher existierte in dem Bereich ein großes Defizit“, sagt Kalina. Denn insbesondere in der waldreichen Gegend rund um Wippra gebe es mittlerweile mehr und andere Einsatzstellen für die Feuerwehr als früher.

Der Stadtwehrleiter, der auch die Wippraer Ortsfeuerwehr leitet, erinnert zum Beispiel an den Sturm Friedericke im Januar 2018. „Plötzlich hatten wir rund um Wippra auf einmal um die 200.000 Festmeter Schadholz, das beseitigt werden musste.“ Auf einer Fläche, die in etwa so groß wie 4.000 Fußballfelder ist, mussten kaputte Bäume gefällt werden. Dabei kann immer etwas passieren: „Waldarbeiter verletzen sich, müssen gerettet werden und zum Hubschrauber oder Rettungswagen gebracht werden.“

Löschwassertank kommt noch auf Ladefläche

Zum Teil sei es auch vorgekommen, dass sich Rettungswagen festgefahren haben. „Mit den großen allradgetriebenen Feuerwehrfahrzeugen ist in den bergigen Waldgebieten aber zumeistkein Durchkommen“, erklärt der Stadtwehrleiter. „Wir mussten deshalb in solchen und ähnlichen Fällen bisher auf die Hilfe von Privatleuten zurückgreifen.“ Im strengen Winter 2020/2021 habe er mit seinem privaten Pick-up allein mehrere Mal Rettungswagen herausziehen müssen, die im Schnee stecken geblieben waren oder bei Glätte nicht weiter kamen, sagt Kalina. Deshalb seien Wippras Feuerwehrleute froh, dass das neue Fahrzeug nach fünf Jahren endlich da sei. Es hatte auch im Feuerwehrbedarfsplan der Stadt gestanden.

Pfarrer Markus Blume segnete das neue Feuerwehrfahrzeug und die Mitglieder der Wehr. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Der Pick-up, der als sogenannter Kommandowagen fungiert und vier Einsatzkräften Platz bietet, soll aber künftig nicht nur helfen, Menschen zu retten, sondern auch zur Bekämpfung von Feuern eingesetzt werden.

Kosten von über 100.000 Euro

Kalina: „Die Welt hat sich ja weitergedreht in den vergangenen Jahren.“ Insbesondere in heißen trockenen Sommern hat die Feuerwehr verstärkt mit Waldbränden zu kämpfen. Deshalb soll der Stauraum auf der Ladefläche des Pick-ups genutzt werden, um einen 600 Liter großen Wassertank und diverse andere Ausrüstungsgegenstände zu transportieren. So kann das Auto auch dafür eingesetzt werden, um an vorderster Front Brände auf Waldflächen und in unwegsamem Gelände zu bekämpfen. Die notwendigen Umbauten sollen spätesten Anfang nächsten Jahres erfolgt sein. So werden zu den 88.000 Euro, die das neue Auto nach Angaben der Stadt kostete, noch rund 15.000 Euro für den geplanten Ausbau der Ladefläche hinzukommen.

Zur feierlichen Einweihung gab es Würstchen für die Feuerwehrleute. Am Grill: Marcus Reise. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Weitere Neuanschaffungen sind geplant

Im Feuerwehrbedarfsplan stehen weitere Neuanschaffungen, sagt Kalina: Bereits im nächsten Monat werde die Feuerwehr der Kernstadt einen neuen Einsatzleitwagen erhalten. 2026 soll es ein neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr Horla/Rotha, im gleichen Jahr ein neues Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Wippra sowie einen sogenannten Gerätewagen Logistik 2 für die Feuerwehr Sangerhausen geben. Für 2027 sei ein neues Löschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr Gonna vorgesehen.