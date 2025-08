57-Jähriger läuft ohne Schuhe, Geld und Gepäck quer durch Deutschland. Was er damit bezweckt.

Ohne Schuhe und ohne Gepäck - Barfußarzt macht Station in Allstedt

Allstedt/MZ. - Etwa 30 Menschen übernachten pro Monat in der Allstedter Stadtmühle. Am Montagabend stand dort auch ein Gast vor der Tür, der durch eine besondere Wanderung in den vergangenen Tagen prominent geworden ist. Die Rede ist von Frank Jester aus Niedersachsen, der als Barfußarzt bekannt ist und seit zehn Jahren „selbst im Winter“ zumeist ohne Schuhwerk läuft.