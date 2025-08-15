weather regenschauer
  4. Umweltfrevel nahe der B86: Offenbar Wintergarten „entsorgt“ - Berg an Fensterrahmen im Wald zwischen Riestedt und Annarode entdeckt

Umweltscout entsetzt über neuen Fall von illegaler Müllentsorgung. Woher die vielen Rahmen stammen könnten.

Von Frank Schedwill 15.08.2025, 07:40
Die illegal im Wald entsorgten Fensterrahmen. (Foto: Gottlob)

Riestedt/Annarode/MZ. - Der ehrenamtliche Umweltscout Jürgen Gottlob aus Gonna hat schon viel gesehen, aber das noch nicht: Am Mittwoch entdeckte er bei einem Spaziergang mit seinem Hund im Wald nahe der Bundesstraße 86 große Mengen zersägte Fensterrahmen. Unbekannte haben sie dort illegal entsorgt.