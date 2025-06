Die Kassenärztliche Vereinigung hat offenbar einen Interessenten, der sich in dem Ortsteil von Sangerhausen ansiedeln will. Unklar ist, wie weit die Pläne sind. Generell fehlen im Sangerhäuser Raum derzeit mehr als elf Hausärzte.

Ärztemangel in Mansfeld-Südharz

In Riestedt könnte es offenbar bald einen neuen Hausarzt oder eine neue Hausärztin geben. Die Kassenärztliche Vereinigung verhandelt mit Interessenten.

Riestedt - In Sachen der hausärztlichen Versorgung im Sangerhäuser Ortsteil Riestedt gibt es möglicherweise gute Nachrichten. Nach Angaben von Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) hat die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) einen Interessenten oder eine Interessentin, die sich in dem 1.200-Einwohner-Ort vor den Toren Sangerhausens ansiedeln will.