In der Wigbertikirche - im Volksmund Dom genannt - gibt es am 11. Juni einen Vortrag zum Bauernkrieg. Die Sanitär-Logistik gab kurz Anlass zur Sorge.

Allstedt/MZ. - Aufregung um den Allstedter Dom als Veranstaltungsort: Im Vorfeld des am 11. Juni geplanten Vortrags von Historiker Lucas Wölbing machte sich Manfred Berg vom FDP-Ortsverband Sorgen um den Rahmen der Runde. Die Allstedter Liberalen haben vor etlichen Jahren die Patenschaft für den Dom übernommen und wollen sich am 11. Juni auch wieder für die Versorgung mit einem Imbiss und Getränken kümmern. Aber: „Die Toiletten sind jetzt entfernt worden, aus welchem Grund auch immer“, merkte Berg nun in der jüngsten Stadtratssitzung an.