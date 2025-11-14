Veranstalter des Weihnachtsmarkts im Christlichen Jugenddorf in Sangerhausen wollen Besucher mit besonderen Angeboten auf den Campus an der Hasentorstraße locken.

Nikolaus und Stormtrooper - Worauf sich Gäste beim CJD-Weihnachtsmarkt in Sangerhausen noch freuen können

Auch der Nikolaus wird beim Weihnachtsmarkt des CJD am ersten Adventssamstag vor Ort sein. Er verteilt kleine Geschenke an die Kinder.

Sangerhausen/MZ. - Seit vielen Wochen laufen die Vorbereitungen: Am ersten Adventssamstag, 29. November, lädt das Christliche Jugenddorf (CJD) in Sangerhausen wieder zu seinem Weihnachtsmarkt ein. „Unser Campus in der Hasentorstraße 10 verwandelt sich dann erneut in ein kleines Weihnachtswunder“, sagt Katharina Baust, die Referentin für Unternehmenskommunikation beim CJD. Der Markt gilt als einer der schönsten in der gesamten Sangerhäuser Region.