weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Viele Gäste nicht angereist: Niedrigwasser vermiest Saison am Kelbraer Stausee - Was der Grund für den Wassermangel ist

Viele Gäste nicht angereist Niedrigwasser vermiest Saison am Kelbraer Stausee - Was der Grund für den Wassermangel ist

Die Zeit der Sommer-Camper geht dieser Tage zu Ende. Die Bilanz der Platz-Betreiber am Kelbraer Stausee fällt in diesem Jahr wegen Niedrigwassers nicht besonders aus. Was der Talsperrenbetrieb dazu sagt.

Von Frank Schedwill 09.09.2025, 07:10
Auch der Bootssteg liegt derzeit komplett auf dem Trockenen.
Auch der Bootssteg liegt derzeit komplett auf dem Trockenen. (Foto: Maik Schumann)

Kelbra/MZ. - Er ist normalerweise ein Anziehungspunkt für tausende Gäste, der Campingplatz am Stausee Kelbra. In dieser Saison haben die Betreiber aber mit starkem Niedrigwasser zu kämpfen.