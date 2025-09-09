Viele Gäste nicht angereist Niedrigwasser vermiest Saison am Kelbraer Stausee - Was der Grund für den Wassermangel ist

Die Zeit der Sommer-Camper geht dieser Tage zu Ende. Die Bilanz der Platz-Betreiber am Kelbraer Stausee fällt in diesem Jahr wegen Niedrigwassers nicht besonders aus. Was der Talsperrenbetrieb dazu sagt.