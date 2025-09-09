EIL
Erstes „richtiges“ Brunnenfest seit 2019 Wo es zum Brunnenfest Bad Dürrenberg Eingänge, Ausgänge und Kassen geben wird
Das wichtigste Fest im Veranstaltungskalender von Bad Dürrenberg wird in diesem Jahr zum Testlauf für die Stadt: 2026 sollen die Preise merklich steigen; vor dem Hintergrund dieser Pläne muss die Stadt dann festlegen, wie das Fest in Zukunft gestaltet werden soll. Derweil hat die Stadt Details zur Durchführung bekanntgegeben, beispielsweise gibt es in diesem Jahr nur ein Kassenhaus.
09.09.2025, 13:15
Bad Dürrenberg/MZ. - Zum ersten Mal seit 2019 findet das Bad Dürrenberger Brunnenfest wieder so statt, wie es die Bürger der Solestadt kennen: in Verantwortung der Stadt und im Kurpark. Die Stadt hat nun Details zum Ablauf veröffentlicht. Stattfinden wird das Brunnenfest vom 19. bis 21. September.