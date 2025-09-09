weather regenschauer
Das wichtigste Fest im Veranstaltungskalender von Bad Dürrenberg wird in diesem Jahr zum Testlauf für die Stadt: 2026 sollen die Preise merklich steigen; vor dem Hintergrund dieser Pläne muss die Stadt dann festlegen, wie das Fest in Zukunft gestaltet werden soll. Derweil hat die Stadt Details zur Durchführung bekanntgegeben, beispielsweise gibt es in diesem Jahr nur ein Kassenhaus.

Von Luise Mosig 09.09.2025, 13:15
Vor dem Borlachturm in Bad Dürrenberg findet traditionell das Borlachspiel im Rahmen des Brunnenfestes statt. (Foto: Katrin Sieler)

Bad Dürrenberg/MZ. - Zum ersten Mal seit 2019 findet das Bad Dürrenberger Brunnenfest wieder so statt, wie es die Bürger der Solestadt kennen: in Verantwortung der Stadt und im Kurpark. Die Stadt hat nun Details zum Ablauf veröffentlicht. Stattfinden wird das Brunnenfest vom 19. bis 21. September.