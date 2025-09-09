Erstes „richtiges“ Brunnenfest seit 2019 Wo es zum Brunnenfest Bad Dürrenberg Eingänge, Ausgänge und Kassen geben wird

Das wichtigste Fest im Veranstaltungskalender von Bad Dürrenberg wird in diesem Jahr zum Testlauf für die Stadt: 2026 sollen die Preise merklich steigen; vor dem Hintergrund dieser Pläne muss die Stadt dann festlegen, wie das Fest in Zukunft gestaltet werden soll. Derweil hat die Stadt Details zur Durchführung bekanntgegeben, beispielsweise gibt es in diesem Jahr nur ein Kassenhaus.