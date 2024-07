Landesweit werden ab kommender Saison im Fußball die Kapitänsregel und das Stopp-Konzept greifen. Wie die Vereine in Mansfeld-Südharz das beurteilen und was zum Problem werden kann.

Neue Regeln beim Fußball - Wie das die Vereine in Mansfeld-Südharz sehen

Sangerhausen/MZ. - Die neue Saison steht in fast allen Spielklassen des Fußballs auf Kreis- und Landesebene in den Startlöchern. In knapp zwei Wochen rollt im Ligaspielbetrieb vielerorts wieder der Ball über den grünen Rasen. Doch mit der neuen Saison kommen auch zwei entscheidende Änderungen für alle Beteiligten. Zum einen wird die bei der EM angewendete Kapitänsregel, bei der nur noch der Spielführer mit dem Schiri über einzelne Situationen reden darf und andere Spieler bei Gesprächsbedarf sofort eine Gelbe Karte bekommen, auch auf Landes- und Kreisebene angewendet.