Neue Forschungsergebnisse über Zolldirektor Hermann Wertz

Sangerhausen - Das Spengler-Museum Sangerhausen birgt viele Überraschungen. So hatte das Geschenk eines Reisekoffers des Zolldirektors Hermann Wertz (1861-1943) vor einem Jahr erstmals die kolonialgeschichtliche Sammlung des Spengler-Museums in den Mittelpunkt eines Gesprächsabends gestellt. Bis dahin war die „Afrikasammlung“ mit Objekten, wie Jagdtrophäen von Nashorn und Antilopen, aber auch traditionelle Jagdwaffen im Hofgebäude des Spenglerhauses präsentiert worden. „Bisher habe ich sie als abseitig und kurios empfunden“, sagt Museumsleiterin Monika Frohriep. „Deshalb waren sie nicht weiter erforscht.“ Der damalige Gesprächsabend, der nun eine ebenso gut besuchte Fortsetzung fand, brachte eine Wendung nicht nur in ihrem Interesse. Auch, weil sich das Informationspuzzle zum Thema „Kolonialismus in der Provinz“ füllt.