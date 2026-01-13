Nach Schnee und Glätte Neue Abholtermine für stehengelassene Mülltonnen in Mansfeld-Südharz
Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft konnte in Mansfeld-Südharz doch nicht gleich alle Mülltonnen abholen, die während des Schnee-Tiefs Elli stehengeblieben sind. Das sind die neuen Abfuhrtermine für Restmüll, Papier und Gelbe Tonnen.
13.01.2026, 09:58
Sangerhausen/MZ. - Mit heftigem Schneefall hat Tief Elli am Freitag vergangener Woche auch in Mansfeld-Südharz den Alltag durcheinandergebracht. Vor allem im östlichen Teil des Landkreises blieben viele Mülltonnen ungeleert am Straßenrand stehen, weil die Entsorgungsautos des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (EAW) erst mal nicht durchkamen.